Bayern Monaco, Tuchel: “Manè si è scusato e il gruppo ha reagito positivamente”

“Tutto è stato risolto. Squalifica per una partita e multa sono le conseguenze di quanto accaduto. Io stesso non ho visto niente perché ero nella stanza degli allenatori. Ovviamente ho subito parlato con i partecipanti all'incidente, i giocatori e lo staff. Questo è un caso eclatante che ci ha infastidito, era importante chiarire tutto prima del prossimo allenamento. L'abbiamo fatto ieri. Abbiamo chiarito tutto in modo da poter continuare a lavorare insieme in modo positivo. Il modo in cui i protagonisti del litigio e gli altri giocatori l'hanno gestito ha avuto un effetto purificante. Ieri c'era un'atmosfera amichevole. Manè? Sono il primo a difenderlo. Lo conosco da molto tempo e so che è un professionista assoluto. Conosco anche il suo ambiente. Non è mai stato colpevole di niente in passato. Quello che è successo è fuori dal codice di condotta, se ne è reso conto e si è scusato", ha detto Tuchel in una conferenza stampa.