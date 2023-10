Bayern Monaco, Tuchel: “Muller in panchina? La concorrenza è…”

Uno dei punti di forza più prolifici del nuovo Bayern Monaco è proprio il reparto offensivo. Il quartetto Kane-Coman-Musiala-Sané si è dimostrato infallibile e Tuchel non può fare a meno che schierarli titolari, sempre e comunque. L'elevata concorrenza porta però in panchina un veterano del club, Thomas Muller , che proprio non è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel nuovo undici dei bavaresi.

PANCHINA: Una situazione alquanto insolita, che l'allenatore ha provato a spiegare così: "Posso solo congratularmi con Thomas per il modo in cui si sta allenando attualmente. È buono e assolutamente esemplare. È un vero giocatore di squadra ad un livello estremamente alto. Contro il Galatasary avrei voluto farlo entrare nel secondo tempo, quando eravamo già 3-1 ma avevo paura della sua reazione. Non volevo pensasse "vabbè siamo sul 3-1, ora posso mettere Thomas". Insomma, la panchina a cui Thomas Muller è stato costretto nelle ultime uscite non è dovuta allo stesso calciatore, ma all'elevata concorrenza che quest'ultimo si trova a dover affrontare. La fiducia da parte di Tuchel c'è, anche la riconoscenza per la sua importanza sia dentro che fuori dal campo.