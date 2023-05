Bayern Monaco, Tuchel su Kolo Muani: “Non è il momento…”

Thomas Tuchel si è espresso sul prossimo calciomercato del BayernMonaco. Le ultime voci vedono i bavaresi prossimi all'ingaggio di Kolo Muani, con i rumor che si fanno sempre più insistenti. Il tecnico, da parte sua, ha preferito allontanare la questione, chiedendo concentrazione sul finale di campionato che dopo il successo contro il Werder Brema si è messo meglio "Non posso confermarlo e, se devo essere sincero, non lo fare anche se fosse così. Questo non è il momento giusto per trattare quest'argomento, sia per noi che per il giocatore in questione".