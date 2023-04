Napoli, Osimhen richiesto da Bayern e Premier ma c’è frenata

Oggi la delusione per la mancata festa scudetto ma Osimhen è una certezza del Napoli. Sul suo futuro si parla spesso e il giocatore piace a mezza Europa ma la sua partenza non è scontata anzi si registra una frenata.

L'agente "Sono solo fake news" afferma l'entourage di Victor Osimhen, al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane. In particolare una, quella che vedeva l'attaccante del Napoli prossimo al trasferimento al Bayern Monaco. Secondo quanto riferito dall'agente, i due club non avrebbero nemmeno cominciato le trattative per cui appare prematuro parlare di calciomercato. Ad oggi possiamo affermare che Victor è un giocatore azzurro e lo resterà, a meno di sorprese per il prossimo mercato estivo ovviamente.