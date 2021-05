Bayern, nessuno come Coman: vince il campionato da quando aveva 16 anni

Un record per il 25enne Coman che ieri ha vinto il suo decimo titolo nazionale

Il Bayern Monaco ieri ha vinto il suo nono campionato di fila (31.mo della storia) ed è un record assoluto in Europa. Solo la Juventus tiene testa ai tedeschi, ma c'è chi a livello personale non si stanca di vincere titoli nazionali ed è un vero portafortuna. Si tratta del 25enne francese Kingsley Coman che vince da quando aveva 16 anni il campionato. Con quello di ieri è il decimo per l'ex della Juventus il suo sesto consecutivo con la squadra di Monaco di Baviera. Questa incredibile serie parte da Parigi dove il giovanissimo Coman aveva giocato una sola partita di Ligue 1 con il PSG nella stagione 2012-2013 (aveva 16 anni), ma per le statistiche ufficiali il suo ingresso in campo gli basta per poter rivendicare il titolo di campione di Francia. Nel 2015-2016 ha vinto addirittura due campionati: la Serie A con la Juve, dove aveva giocato una sola partita ad agosto, poi la Bundesliga con il Bayern dove è arrivato prima della chiusura del calciomercato estivo. Oltre ai suoi dieci titoli di campionato nazionale, Coman ha messo nella sua bacheca straordinari trofei: la Champions League 2020 (un gol in finale), tre Coppe tedesche e una Coppa Italia, una Coppa di Lega francese, quattro Supercoppa di Germania, una di Francia, una italiana e una UEFA, oltre a un Mondiale per Club. L'unico neo di una straordinaria carriera per Coman è di non aver potuto partecipare per infortunio al campionato del Mondo con la Francia nel 2018, vinto dai transalpini.