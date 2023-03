Bayern, Tuchel: “Col Dortmund sfida vera. Esonero Chelsea uno shock”

Alla vigilia della partita contro il Borussia Dortmund , in programma domani alle ore 18, Thomas Tuchel , neo tecnico del Bayern Monaco, è tornato a parlare in conferenza stampa affrontando vari temi.

"È una partita importante e cruciale. È una grande gara. Dobbiamo accettare la sfida come tutta la squadra. Ho piena fiducia nei ragazzi e siamo felici di avere l'opportunità di mostrare domani cosa vogliamo fare. Queste sono le settimane della verità. Aprile e maggio sono mesi estremamente importanti per noi. C'è molta pressione in questo club e la cosa migliore è vederla come una sfida e una gioia. Sono un allenatore molto emotivo anche se mi sono decisamente calmato. Ma l'eccezione conferma la regola. Forse sono troppo tifoso e amo troppo il gioco".

"Lavora, mangia, dormi, ripeti: così è stata la mia prima settimana qui. Sembrava un solo giorno di allenamento che continuava. Voglio assorbire il più possibile in breve tempo. Sono in un club molto esigente e allo stesso tempo il meglio che c'è. Sono molto grato di aver ricevuto una responsabilità di tale livello. Sento che arricchisce la mia vita".

In chiusura anche un riferimento all'esonero col Chelsea: "È stato uno shock. Erano le 8 del mattino, o qualcosa del genere. Ed è durato dai tre ai cinque minuti. Inoltre non ero dell'umore giusto per parlare più a lungo. La decisione ormai era stata già presa. E dire che pensavo di essere al posto giusto al momento giusto, sentivo di poter fare ancora grandi cose e avrei voluto rimanere più a lungo. Non facevo più parte del gruppo, che sembrava una famiglia. Ma ora ho trovato una nuova sfida in cui posso sentire l'energia".