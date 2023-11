Bayern, Tuchel risponde a Matthaus: “Fatto bene? Chiedete a lui…”

Si scatena la polemica in casa BayernMonaco. I due protagonisti sono l'allenatore dei bavaresi, Thomas Tuchel, e la leggenda Lothar Matthaus che in settimana aveva criticato la squadra per la prestazione deludente in DFB-Pokal. Queste le sue parole: "Dopo ormai mesi sotto la guida di Tuchel non si sono visti progressi. Questo Bayern non gioca meglio di quello di Nagelsmann". Successivamente alla vittoria roboante e per 4-0 contro il Borussia Dortmund, l'allenatore ha risposto a modo alle critiche ricevute. "Per essere una squadra che non ha fatto progressi e che ha cattivi rapporti con il suo allenatore, penso che oggi il Bayern sia andato abbastanza bene. Poi che ne devo sapere io, chiedete agli esperti…" ha concluso Tuchel nel post partita del Klassiker. Successivamente alla deludente sconfitta con il Saarbrucken, il Bayern Monaco è stato bravo a rialzare la testa e lo ha fatto immediatamente, contro gli agognati rivali.