Beckham ammette: “Senza Ferguson mia carriera diversa”

A distanza di anni dalla conclusione della sua carriera da calciatore, David Beckham ha riallacciato il nastro dei ricordi e parlato dei suoi primi anni al Manchester United. Il momento in cui è veramente fiorito come uno dei più grandi talenti di questa generazione, cui però non è tutto e solo merito suo. L'ex centrocampista ha ammesso che deve ringraziare essenzialmente due persone per il successo ottenuto: suo padre e... Sir Alex Ferguson.

SUCCESSO: "L'amore duro che ho ricevuto da mio padre e da Sir Alex Ferguson è ciò che mi ha reso un giocatore, è ciò che mi ha reso la persona che sono oggi - ha esordito l'ex calciatore in un'intervista a Marca -. Ci sono stati momenti nella mia carriera che sono stati molto difficili. E forse mio padre non fosse stato così duro, forse non sarei riuscito a superarli. Poi, quando mi sono trasferito a Manchester, Sir Alex Ferguson ha assunto quel ruolo. Sicuramente non avrei avuto la carriera che ho avuto senza persone dure come Sir Alex e mio padre". Queste le parole di David Beckham, il quale sarà protagonista di un nuovo documentario prodotto da Netflix ed incentrato proprio sulla sua carriera da calciatore.