Beckham e la depressione post Francia ’98: la rivelazione della moglie

Chi non ricorda il “calcetto” di un giovane David Beckham a Diego Simeone durante l’ottavo di finale di Francia ’98 tra Inghilterra e Argentina? Il Cholo accentuò il colpo della reazione del giocatore all’epoca in forza al Manchester United, ma da regolamento l’arbitro Kim Milton Nielsen estrasse il rosso nei confronti del numero 7 dei Tre Leoni.

Di sicuro per lungo tempo non lo ha dimenticato il diretto interessato, che si è fatalmente portato appresso il rimorso per quell’ingenuità anche nel prosieguo della carriera, complice anche il fatto che l’Inghilterra avrebbe poi perso ai rigori una partita che per i tifosi inglesi non sarà mai banale, e non solo perché quella sfida fu il primo confronto diretto ufficiale dopo il celebre incrocio a Messico '86, quella della 'Mano de Dios'.