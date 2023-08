Ben Yedder, accusato di violenza sessuale e stupro da due donne

Cattive notizie per l'attaccante del Monaco, Wissam Ben Yedder. Il francese è stato denunciato da due giovani donne per violenza sessuale e stupro, con fatti risalenti ad una festa dello scorso luglio. Secondo quanto riportato da Nice Matin, l'accaduto ha riscosso particolare interesse in Francia con le autorità che hanno avviato le indagini. Il 32enne è stato comunque trasferito in un tribunale e posto sotto sorveglianza giudiziaria, sebbene sia stato rilasciato con il pagamento di 900mila euro di cauzione. Nei guai anche il fratello 25enne con le medesime accuse.