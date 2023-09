Benfica, Di Maria incanta ancora: l’ex Juventus trascinatore in Portogallo

Dopo la deludente stagione vissuta in Italia con la maglia della Juventus, Angel Di Maria sta vivendo quella che può essere definita una seconda giovinezza al Benfica , squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio nel lontano 2007. Rientrato durante l’estate in Portogallo per rilanciarsi, fino a questo momento la scelta di Angel Di Maria si è rivelata esatta: 5 gol nelle prime 6 partite con i portoghesi. A tutto ciò, l’ex Paris Saint-Germain ha abbinato la grande leadership che lo contraddistingue, diventando già un punto di riferimento assoluto per la squadra del tedesco Roger Schmidt.

Di Maria, gol e spettacolo al Benfica: l'Inter lo aspetta a San Siro

Nell'ultima gara di campionato (contro il Vizela), una sua punizione ha regalato al Benfica il successo per 2-1. Per Angel Di Maria, ex Real Madrid e Juventus tra le altre, si tratta del 5 gol in 6 presenze dal suo ritorno al Benfica. Il tutto, confezionato anche da 2 assist. Numeri importanti per il fuoriclasse argentino, che sta letteralmente trascinando il Benfica, squadra attualmente al secondo posto in classifica alle spalle del Porto capolista. Nelle prossime settimane inoltre, Angel Di Maria farà ritorno in Italia: nel prossimo ottobre, infatti, è in programma la sfida di Champions League a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi.