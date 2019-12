Benitez: “Torno in Premier? Ora nessuna possibilità, in futuro mi piacerebbe”

Sulla panchina dell’Arsenal o del West Ham? L’allenatore Rafa Benitez, oggi al Dalian Yifang, è fra i candidati dell’una e dell’altra panchina: i Gunners cercano un nuovo mister al posto di Unai Emery, esonerato un paio di settimane fa, mentre per quanto riguarda il West Ham è a rischio la panchina di Manuel Pellegrini. “Non c’è nessuna possibilità che torni in Premier League ora – ha detto Benitez ai microfoni di Sky Sports Uk, ospite del lunedì sera -. Di sicuro mi piacerebbe ritornare in futuro, perché è un campionato che mi piace. Ora sono in Cina e hanno grande fiducia in me, si tratta di un’esperienza differente e la società vuole fortemente un cambio di prospettive: per me è una bella sfida, al momento per la Premier dico no”. Il tutto mentre si stava giocando proprio il match fra le due deluse West Ham ed Arsenal.

ARSENAL: I CANDIDATI ALLA PANCHINA