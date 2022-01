Benzema: “Da quando non c’è Cristiano Ronaldo ho preso il comando”

Il centravanti si racconta a 360°

Redazione ITASportPress

Non solo traguardi e ambizioni per questa stagione, nel corso dell'intervista rilasciata a France Football in occasione della ricezione del premio come miglior giocatore francese del 2021, Karim Benzema ha avuto modo di parlare anche di come sia cambiato il suo approccio alle gare dopo l'addio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid nel 2018.

A MODO MIO - "È semplice. Quando Cristiano Ronaldo giocava al Real Madrid, segnava tra 50 e 60 gol all’anno. Quindi, dovevo adattarmi a questa realtà. Ho dovuto muovermi di più in campo, creargli spazi. Lui faceva gol. Io aiutavo lui come lui aiutava me. Quando se n’è andato, è cambiato è che spettava a me entrare in area, fare gol, fare assist per gli altri miei compagni di squadra. Ho preso il comando a modo mio". ha raccontato Benzema.

COME UNA FERRARI - E ancora: "Il calcio ora è diventato uno sport in cui guardiamo le statistiche, devi adattarti e io mi adeguo molto bene. Mi piace il calcio quando è giocato, a un solo tocco, fluido, con movimenti, rischi. La passi a un compagno che è solo, lui te la ridà, ti ritrovi di fronte al portiere, fai una finta e la ripassi al tuo compagno. Questo è il calcio che amo. E, ogni volta che gioco, è quello che faccio, e non cambierò mai. È come guidare una Ferrari! Il gioco, deve essere bello ed elegante".