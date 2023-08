Benzema, lite con Nuno Espirito Santo? L’Al Ittihad smentisce: “KB9 sempre felice”

Rumors di malumori per Benzema, il club smentisce a modo suo con un video social.

Nelle scorse ore diversi media locali e successivamente anche quelli europei avevano riportato di una clamorosa rottura tra Benzema e l'allenatore dell'Al Ittihad, Nuno Espirito Santo. Sebbene i motivi non fossero chiarissimi, la notizia si è sparsa in men che non si dica suscitando forti reazioni.