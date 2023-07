Bernardeschi, mea culpa dopo rosso col Toronto: “Brutto gesto ma nessuna testata”

Serata da dimenticare per Federico Bernardeschi quella vissuta nelle scorse ore. Il suo Toronto è stato sconfitto 4-0 dall'Orlando City e l'ex Juventus e Fiorentina è stato espulso al minuto numero 63 per aver colpito con una testata un avversario .

Ha fatto molto discutere proprio il gesto dell'italiano che, però, attraverso i suoi profili social Instagram e Twitter, si è scusato per il gesto spiegando come sono andate le cose: "Voglio chiarire che non c'è stata nessuna testata", ha subito precisato Bernardeschi. "È stato un brutto gesto dovuto alla frustrazione del momento che stiamo attraversando. Vorrei esprimere ancora una volta le mie più sentite scuse ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico, al club e anche a tutti i tifosi".