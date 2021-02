Bernardo Silva, un gol di testa per battere… Ruben Dias: “Facciamo a gara a chi segna di più in questo modo”

Sorride il Manchester City dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League giocata, e vinta, contro il Borussia M’Gladbach. La squadra di Pep Guardiola ringrazia le reti di Bernando Silva e Gabriel Jesus che hanno affossato i tedeschi. Parlando a BT Sport, il fantasista portoghese, autore del primo gol, ha parlato della sua realizzazione svelando un curioso retroscena relativo ad una “challenge” interna con un compagno di squadra…

Bernando Silva e la sfida con Ruben Dias

Il centrocampista portoghese del Manchester City ha sbloccato la gara contro i tedeschi con un bel colpo di testa su assist di Cancelo. Una rete che ha un “doppio valore” come ammesso dal diretto interessato: “Sinceramente non segno tanti gol di testa, non è certo la mia specialità. Però devo dire che sono contento anche perché mi sto allenando spesso su questo gesto tecnico. Con Ruben Dias abbiamo una sfida in corso a chi segna più gol“, ha rivelato Bernardo Silva. “Sono stato fortunato che Cancelo mi ha dato un pallone davvero bello e sono contento soprattutto adesso che devo battere Ruben a chi ne segna di più in stagione…”.