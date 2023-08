Blessin, moglie colpita da ictus. L’ex Genoa: “Momento difficile…”

Sono momenti difficili per Alexander Blessin, al seguito della moglie in cattive condizioni di salute: è stata colpita da un ictus

Sono giorni difficili per Alexander Blessin, tecnico dell'Union Saint-Gilloise. L'allenatore ex Genoa sta avendo a che fare con problemi familiari ben più importanti di quelli calcistici, con la moglie che è stata colpita da un ictus. La donna è stata ricoverata d'urgenza in ospedale e pare che le sue condizioni stiano migliorando, anche se molto lentamente. In forma di vicinanza all'allenatore, i calciatori hanno esibito una maglietta con la scritta "coraggio coach" nel riscaldamento pre partita contro lo Standard Liegi, poi vinta.