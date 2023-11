Boca Juniors, omaggio alla Sampdoria: bandiera blucerchiata alla Bombonera

Si rinnova lo storico e profondo legame tra i tifosi del Boca e quelli della Sampdoria: l'inatteso omaggio durante la partita contro il Newell's Old Boys

Xeneizes fino in fondo. E in particolare, blucerchiati. Il legame storico tra il Boca Juniors e la città di Genova è ben noto e va al di là del soprannome con cui sono noti i giocatori gialloblù, appunto Xeneizes, dal momento che il club fu fondato nel 1905 da un gruppo di emigrati in Argentina provenienti proprio da Genova.