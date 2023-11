Bonucci sul futuro: “Non tornerò in Italia, spero di chiudere all’Europeo”

L'avventura di Leonardo Bonucci in Germania non sta dando i frutti sperati. Il difensore è emigrato all'estero successivamente ai problemi riscontrati con la Juventus, non riuscendo però a ben figurare. In un'intervista rilasciata a Sky Sport ha reso note le sue intenzioni per il futuro e per quanto riguarda l'addio al calcio giocato che presto arriverà.

RITIRO: "Non chiuderò la carriera in Italia, spero di finirla con la maglia azzurra all'Europeo". Con una frase Leonardo Bonucci ha messo in chiaro la questione. Non tornerà a giocare in Serie A, rimarrà in Germania in attesa dell'Europeo 2024 che spera di giocare con la Nazionale. Successivamente il calciatore ha parlato della sfida di Champions League contro il Napoli che questo mercoledì attende lui e il suo Union Berlino: "Napoli? È una delle squadre migliori, sicuramente tra le prime tre in Italia. Ha un pò faticato all'inizio, capita quando cambi allenatore dopo una stagione vincente. Magari ora divertono di meno rispetto all'anno scorso ma sono comunque forti e anche più cinici".