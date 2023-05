Borussia Dortmund frena trasferimento di Bellingham: “Ancora nessuna proposta”

La risposta del club riguardo la cessione di Jude Bellingham, per il quale non vi sarebbe ancora alcuna offerta ufficiale

Continuano i negoziati tra Borussia Dortmund e Real Madrid per la cessione di Jude Bellingham . Se poche settimane fa il trasferimento del centrocampista sembrava ormai cosa fatta, con i blancos che si sfregavano le mani, ci ha pensato il club tedesco a frenare la situazione. Il Borussia ha infatti parlato chiaro sin dal primo minuto, informando di non aver intenzione di cedere il talento inglese. Ma, anche che dietro contributo di 140 milioni di euro le volontà possano cambiare. Da parte sua, il calciatore ha già comunicato il desiderio di andare a giocare in Spagna e preso accordo milionario con le merengues.

Sulla situazione si è espresso il direttore sportivo del club, Sebastian Kel. Ai microfoni di Espn, il dirigente ha confermato la versione del BorussiaDortmund e affermato che non sarebbero ancora giunte a destinazioni offerte ufficiali per l'acquisizione del calciatore: "Al momento non abbiamo proposte o notizie, per cui nulla da risolvere. Ora Jude si concentra sulle partite finali del campionato, e poi vedremo". La sensazione è che il tutto sia solo posticipato alla sessione estiva di calciomercato, quando senza campionati i club poteranno incontrarsi con calma e discutere del trasferimento.