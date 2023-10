Bounou candidato al premio Yashin: “Era il mio sogno, lo apprezzo molto”

Il portiere è al settimo cielo per la nomination: "No, non ho ancora realizzato quello che sta succedendo. Io contro Emiliano Martinez e Onana?"

IL SOGNO: "No, non ho ancora realizzato quello che sta succedendo - ha ammesso Bounou ad un'intervista concessa a Footmercato -. Ma lo apprezzo molto. Per me questa nomination è una ricompensa per tutto il lavoro e la fatica". Successivamente, il portiere ex Siviglia ora in forza all'Al Hilal ha parlato del premio Yashin che il prossimo 30 ottobre si giocherà con gli altri grandi portieri della scena mondiale: "Io contro Emiliano Martinez o André Onana? Entrambi sono grandissimi portieri, proprio come gli altri nominati. Sono 10, sono tutti ottimi portieri e soprattutto mi ispirano a fare del mio meglio. Penso di aver meritato di essere lì, per la stagione col Siviglia e il Mondiale. Ma soprattutto, credo di meritare di poter ambire alla vittoria di questo premio".