Bournemouth, Hamed Traoré Junior ricoverato in Ospedale per malaria

Con un comunicato ufficiale diffuso tramite i propri canali, il Bournemouth ha annunciato le condizioni di salute di Hamed Traoré Junior, calciatore ex Sassuolo e che piace a Milan e Lazio. Oggi in Premier League, il centrocampista ultimamente si era visto sempre meno sul campo. Adesso, il suo club ha rivelato il perchè: l'ex Sassuolo, infatti, ha contratto la malaria ed è attualmente ricoverato in ospedale. Una situazione sicuramente preoccupante, ma resa più leggera dalle parole di Andoni Iraola: "Hamed sta molto meglio, è in fase di recupero ma lo rivedremo tra diverso tempo in campo" - ha spiegato Iraola tramite la nota ufficiale diramata dal Bournemouth. Di seguito, il comunicato ufficiale del club inglese sulle condizioni del centrocampista ex Sassuolo.