Brasile-Argentina, l’omaggio a Di Maria: “Il Fideo non se ne va”

Le qualificazioni mondiali torneranno solo a settembre pertanto, salvo ripensamenti al momento improbabili, Di Maria indosserà, che al Maracanà è entrato in campo al 32' del secondo tempo al posto di Messi, la maglia albiceleste solo per qualche amichevole prima della passerella finale in Copa America. "Il Fideo non se ne va, il Fideo non se ne va" è stato il coro intonato dai tifosi e pure dagli altri giocatori, che hanno abbracciato un Di Maria visibilmente commosso ed emozionato complice anche lo storico successo dell'Argentina, che ha inflitto al Brasile la prima sconfitta casalinga nella storia delle qualificazioni al Mondiale.