Brasile, crociera con… Neymar Junior: tutto quello che c’è da sapere

La MSC ha organizzato una crociera in Brasile con l'attaccante dell'Al Hilal come attrattiva

Neymar Junior ancora protagonista, ma questa volta per una vicenda extracalcistica. Il brasiliano dell'Al Hilal, alle prese con la lunga riabilitazione per un brutto infortunio, è una delle "attrattive" di una crociera organizzata da MSC. Per tre giorni, la nave viaggerà da Santos a Rio e ritorno. A bordo dell'imbarcazione ci saranno casinò, negozi, bowling, sala giochi, cinema 4D, un parco acquatico, palestra, spa, spettacoli teatrali e opzioni gastronomiche da tutto il mondo. Il prezzo varia tra i 1000 e i 6000 euro, ma chi prenota saprà di poter viaggiare con la stella brasiliana a bordo.