Brasile, Sampaoli verso l'esonero dal Flamengo. Al suo posto un ex ct. Il tecnico ex Siviglia paga una pessima stagione

Jorge Sampaoli è ad un passo dall'esonero . Il tecnico ex Argentina e Siviglia non ha confezionato certamente una stagione indimenticabile al Flamengo , nel campionato brasiliano. Sampaoli ed i suoi hanno perso anche la finale della Coppa del Brasile contro il Sao Paulo, con gol decisivo realizzato da Lucas Moura. Una sconfitta che molto probabilmente costerà il posto all'allenatore, come riportano i principali media del paese, quali Globo Esporte e UOL Esporte.

Sampaoli è comunque atteso al campo di allenamento per dirigere la seduta odierna dei rossoneri. Ma la separazione, secondo i quotidiani verdeoro, è questione di tempo: la società è determinata a cambiare allenatore, si tratta soltanto di definire la buonuscita. Sampaoli, infatti, ha chiesto il pagamento di 1,5 milioni di euro in un'unica tranche mentre il Flamengo vorrebbe una dilazione. Emergono anche possibili sostituti di Sampaoli: si tratta di un ex commissario tecnico come lui. Ovvero Tite, reduce dall'esperienza fallimentare con la Seleçao in Qatar.