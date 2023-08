Brest, pre-partita da incubo: in sei intrappolati nell’ascensore

La squadra allenata da Eric Roy è passata per 2-1 all’Océane di Le Havre grazie ai gol di Romain Del Castillo e Brassier, ma per lo stesso Del Castillo, per Brendan Chardonnet, Grégoire Coudert, Axel Camblan, Jérémy Le Douaron e Mathias Pereira Lage avere la meglio sulla formazione neopromossa è stata una passeggiata rispetto ai 40 minuti vissuti intrappolati in un ascensore proprio poco prima della gara.