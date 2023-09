Brighton, Ansu Fati non decolla: quante critiche dopo il gol sbagliato in Coppa

Del resto qualche battuta d'arresto è da mettere nel conto per una squadra non abituata a giocare ogni tre giorni. De Zerbi sta applicando un turnover ragionato per tenere alta la tensione in tutta la rosa, composta comunque da giocatori senza esperienza ad alti livelli.

Si aggiunga a tutto questo il fatto che la ciliegina sulla torta del mercato, Ansu Fati, sta faticando ad inserirsi. Il talento arrivato in prestito dal Barcellona ha finora giocato solo due partite da titolare, proprio contro Aek e Chelsea: rimasto in campo per 90' in Europa League, contro i Blues lo spagnolo è stato sostituito all'intervallo dopo non aver brillato ed essersi anzi "distinto" per un clamoroso gol sbagliato quando, favorito da un passaggio corto suicida del portiere del Chelsea, Sanchez, solo davanti all'estremo difensore avversario a pochi metri dalla porta Fati si è fatto respingere il tiro dallo stesso Sanchez, rifugiatosi in calcio d'angolo.

Fati ha finora disputato un tempo in Premier League contro il Bournemouth e uno scampolo di gara contro il Newcastle. Su di lui piovono già critiche, ma De Zerbi non si preoccupa: serve tempo per adattarsi a un calcio nuovo e a una nuova nazione, da qui il minutaggio finora moderato per un giocatore che potrà rivelarsi fondamentale durante la stagione.

