Bulka e il ‘vizietto’ di Hazard: “Ama gli hamburger e la pizza. Tante volte l’ho visto…”

Non solo Di Maria e Diego Costa, nei racconti di Marcel Bulka, ex portiere del Chelsea attualmente al Psg, c’è spazio anche per Eden Hazard, attuale calciatore del Real Madrid. Parlando a Foot Truck, il classe 1999, considerato tra future promesse del calcio europeo, ha avuto modo di raccontare alcuni particolari del giocatore belga e della sua vita extra campo con particolare riferimento al vizietto del cibo…

VERITA’ – “Ama gli hamburger e la pizza. L’ho visto tante volte in pizzeria”, ha raccontato Bulka su Hazard. “A Eden non interessa altro che il calcio e divertirsi. Quando era al Chelsea questo non era un problema, ma al Real Madrid, soprattutto adesso che ha qualche problema fisico e qualche infortunio. Beh, il peso potrebbe essere un problema”. E in effetti, al suo arrivo in Spagna, il calciatore belga era stato accusato di essere in sovrappeso. Un’accusa che lo stesso giocatore aveva accettato e confermato, ammettendo di essersi lasciato andare al cibo e al divertimento quando si trovava in vacanza.