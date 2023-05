Bundesliga thriller: pari Borussia Dortmund col Mainz e il Bayern è campione

Come è successo spesso in Germania il campionato si decide nei secondi conclusivi dell'ultima giornata di Bundesliga. Oggi il Borussia Dortmund in vantaggio di due punti in classifica ha pareggiato in casa col Mainz per 2-2 e il Bayern vince il titolo con una rete di Musiala nei secondi finali vincendo 2-1 a Colonia. Borussia Dortmund e Bayern sono arrivate a pari punti ma decisiva è stata la differenza reti. Festa per i bavaresi e sconforto per i gialloneri che davanti ai propri tifosi perdono il Meistershale che sembrava ormai a un passo. Per il Bayern è il 33mo titolo della storia, l'undicesimo consecutivo.