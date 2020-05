Alaba: “Rinnovo? Non c’è data limite. Vogliamo vincere tutto”

“Siamo molto ambiziosi. L’umore all’interno della squadra è molto positivo e si sta vedendo nelle partite”, parola di David Alaba. L’esterno del Bayern Monaco è carico dopo il netto successo dei suoi contro il Fortuna Dusseldorf e non si mette limiti, neppure in tema rinnovo. Parlando ai media tedeschi dopo la gara di campionato, lo svizzero ha parlato di obiettivi e di futuro: “Vogliamo vincere ogni partita, abbiamo molta fame e alla fine vogliamo essere sempre campioni. Questo ci distingue dagli altri”. E sul proprio futuro: “Adesso cerco di concentrarmi sulle cose essenziali come le partite. Non abbiamo fissato una data limite per parlare del mio contratto. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime settimane”. L’austriaco è stato spostato in questa stagione al centro della difesa per lasciar spazio sulla corsia sinistra ad Alphonso Davies per il quale il più esperto esterno ha solo parole al miele: “È un grande ragazzo che dà sempre tutto e ascolta i consigli. Vuole sempre imparare qualcosa di nuovo e punta sempre a crescere”.