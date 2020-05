Alphonso Davies, il ‘Beep Beep’ del Bayern Monaco: “Mi piace il soprannome”

Grande protagonista di questa stagione del Bayern Monaco, Alphonso Davies sta conquistando proprio tutti. Non solo per la sua simpatia fuori dal campo, ma soprattutto per la sua crescita esponenziale all’interno del rettangolo di gioco.

Il classe 2000 del Bayern Monaco sta entusiasmando a suon di prestazioni e, di recente, anche di gol. Sua, infatti, al rete del 5-0 con cui i bavaresi hanno abbattuto ieri il Fortuna Dusseldorf come era stato suo il recupero prodigioso nei confronti di Erling Haaland nella sfida della settimana precedente contro il Borussia Dortmund. Proprio in quella gara, la super velocità di Davies gli era valsa un soprannome ‘Beep Beep’, come il noto animaletto dei cartoons. Parlando ai microfoni di Sky, l’esterno canadese ha espresso la sua gioia nell’avere questo nomignolo che gli calza a pennello.

Alphonso Davies: tutta colpa di Muller

Davies ha impressionato davvero tutti con le sue prestazioni, tanto che persino i compagni lo hanno esaltando e, qualcuno, vedasi Muller, gli ha persino dato un soprannome: “Beep Beep”. Tutta colpa dell’esperto tedesco simbolo del Bayern Monaco e, adesso, l’esterno canadese dovrà fare i conti col nomignolo: “Guardavo spesso il cartone animato e so che mi hanno chiamato così perché sono molto veloce. Beh, cosa devo dire. Sono felice perché è un bel soprannome“, ha commentato Alphonso Davies che sul suo personalissimo momento d’oro ha aggiunto: “Ho sempre sognato di giocare a calcio a questo livello. Ogni stagione voglio vincere il maggior numero possibile di partite. Cerco di migliorare e vivere questo sogno il più possibile”.