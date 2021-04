Bayern, brutte notizie da Lewandowski. Flick: “Non giocherà contro il Psg”

Domani il Bayern Monaco tenterà probabilmente la rimonta più difficile degli ultimi anni. I bavaresi, campioni di Germania in carica, dovranno rimontare il 3-2 subito in casa dal Paris Saint-Germain. Per qualificarsi alle semifinali, la squadra di Hans-Dieter Flick dovrà vincere con almeno due gol di scarto o con una rete di differenza, ma a partire dal 4-3 in poi. Un compito difficilissimo, che sembra già una missione impossibile se si pensa che Robert Lewandowski non ci sarà. A dare l’annuncio del forfait del bomber polacco ci ha pensato il tecnico del Bayern.

DIFFICILE

Lo stesso Flick ha poi puntualizzato in conferenza stampa: “Non è affatto facile per lo staff lavorare quando ci sono tanti giocatori infortunati o positivi al coronavirus. Per il resto, Lucas Hernandez e Leon Goretzka hanno preso parte all’allenamento, quindi domani faranno parte della squadra, così come Kingsley Coman e Jerome Boateng”.