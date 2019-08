Bayern Monaco, Kovac: “Dobbiamo difendere il titolo a tutti i costi…”

Prima conferenza stampa stagionale in vista della gara di campionato contro l’Herta Berlino per Niko Kovac allenatore del Bayern Monaco. L’allenatore ha presentato il primo impegno di Bundesliga con un chiaro obiettivo di partenza: vincere!

Dopo le parole sul mercato, che ancora può regalare qualche sorpresa, Kovac si è concentrato sulla gara: “Vogliamo difendere il titolo a tutti i costi. Giochiamo in casa e, ovviamente, vogliamo vincere la prima partita. In questo momento, però, nessuno sa davvero dove si trova e come sta realmente. Soprattutto, non bisogna sopravvalutare i risultati delle gare pre stagionali”.

Per la prima giornata di Bundesliga, Kovac non potrà contare sull’ultimo arrivato Ivan Perisic, per via di una squalifica rimediata nel campionato italiano e valida anche in quello tedesco.