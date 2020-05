Bayern Monaco, titolo in cassaforte ma per la prima volta nella storia non ci sarà la festa

Il Bayern Monaco potrebbe essersi avvicinato, e non poco, alla vittoria del Meisterschale il trofeo che spetta ai vincitori della Bundesliga. Il successo nello scontro diretto maturato nelle scorse ore contro il Borussia Dortmund ha dato il là alla vittoria del cmapionato tedesco.

Una vittoria che se arriverà, verrà festeggiata in modo molto sobrio. Infatti, come scrive la Bild, per il Bayern Monaco non sarà possibile celebrare per la prima volta il titolo di campione di Germania con la classifica festa in città. Il sindaco di Monaco di Baviera Dieter Reiter, a causa della pandemia di coronavirus, avrebbe già informato che non ci saranno festeggiamenti in piazza e il classico giro sul pullman. Per la prima volta nella storia, quindi, il club di Lewandowski e Muller si potrebbe trovare a non esultare con i propri tifosi per la vittoria del torneo. Mancano ancora diverse giornate ma il vantaggio di sette punti sulla seconda pare essere sufficiente. Sarà quindi una vittoria agrodolce per i tedeschi in questa annata davvero particolare…