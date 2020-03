Borussia Dortmund, Favre: “Juve-Inter a porte chiuse? Ho resistito solamente due minuti, troppo triste…”

E’ stata una gara surreale, quella giocatasi domenica scorsa tra Juventus e Inter. Le due formazioni, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono infatti scese in campo all’Allianz Stadium a porte chiuse. Una situazione che è stata così commentata dal tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre in conferenza stampa.

TRISTEZZA – “Ho messo Juventus-Inter alla tv, ma ho resistito solamente due minuti, non me la sentivo. Senza tifosi, purtroppo, non è piacevole né per chi guarda né per le squadre. La salute, però, viene prima di qualsiasi altra cosa”.

