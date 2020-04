Bundesliga, porte chiuse ma stadio pieno: il Borussia Mönchengladbach userà i tifosi di cartone…

Si era già visto in Bielorussia, dove la proposta della Dinamo Brest aveva raccolto molti riscontri positivi. Adesso, l’idea di riempire lo stadio con tifosi… di cartone pare essere giunta anche in Germania.

La Bundesliga si appresta a far riparire la stagione. Dopo aver fatto tornare, con le debite precauzioni del caso, i giocatori ad allenarsi, ecco che si scenderà in campo per le sfide che saranno rigorosamente a porte chiuse. Niente pubblico quindi, anche se il Borussia Mönchengladbach si è attivato per provare a sopperire a questa mancanza. Infatti, i tifosi appartenenti al gruppo Fanprojekt Mönchengladbach hanno proposto di far installare sugli spalti dei cartonati che li rappresentino. I fan pagando 19 euro saranno raffigurati per giunta sui posti che solitamente occupano. L’idea ha trovato consensi anche da parte dei calciatori con l’attaccante Patrick Herrmann che parlando a Kicker ha commentato: “All’inizio ero scettico, non sapevo se avrebbe avuto l’effetto desiderato. Ma sembra piuttosto buono, molto vicino alla realtà”.