Bundesliga, ripartenza con mascherine in campo? Kohr non ci sta: “Non posso immaginarlo. Potrebbe essere un problema…”

La Bundesliga dovrebbe essere il primo tra i grandi campionati a riaprire i battenti dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza coronavirus. Diverse le ipotesi sulle date ma anche sul protocollo da seguire in campo per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e le modalità di trasmissione delle gare.

Tra i politici tedeschi si è ipotizzato anche l’uso della mascherina tra i calciatori. A dire la sua, come riporta anche France Football è stato Dominik Kohr, calciatore dell’Eintracht Francoforte: “Non riesco ad immaginare di poter ricominciare a giocare domani. Durante la bassa stagione, di solito si hanno due settimane di allenamento in gruppo. È l’unico modo che posso immaginare per tornare ad avere una forma e preparazione per giocare. Credo si possa fare solo se ci viene permesso di allenarci 11 contro 11, altrimenti sarà strano”. “Usare le mascherine? Non riesco a immaginarlo. Perché quando giochi, corri e sudi molto. La maschera potrebbe togliersi, scivolar via. Potrebbe essere un ostacolo, un problema. Non credo sia possibile”, ha concluso Kohr.