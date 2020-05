Colonia, tre tesserati positivi al Coronavirus. La società: “Gli allenamenti continuano”

Da diverse settimane in Germania sono ripresi gli allenamenti. I giocatori si allenano in gruppi divisi e i contatti tra di loro sono ridotti al minimo. I calciatori dopo l’allenamento lasciano subito il centro sportivo per poi docciarsi ognuno nelle proprie case. Questi accorgimenti però pare non abbiano funzionato in casa Colonia.

3 POSITIVI – Il club tedesco ha infatti reso noto che 3 dei suoi tesserati sono risultati positivi al Coronavirus: “Il Colonia giovedì ha fatto testare per il Coronavirus tutta la sua squadra, così come il suo staff tecnico e di supporto. Tre persone sono risultate positive, tutte prive di sintomi. Dopo una valutazione dei casi da parte dell’autorità sanitaria responsabile, le tre persone che si sono dimostrate positive hanno dovuto sottoporsi a una quarantena domestica di 14 giorni. Il Colonia non confermerà alcun nome per rispetto della privacy delle persone interessate“. Non si conoscono le identità delle tre persone positive, ma la società non ha alcuna intenzione di fermarsi.

ALLENAMENTI – Sempre nella nota, il Colonia ha precisato che gli allenamenti proseguiranno: “L’allenamento del Colonia può continuare come previsto viste le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono in vigore dal 6 aprile nella formazione di gruppo. Il prerequisito per questo è che il pertinente gruppo di persone venga ulteriormente testato come previsto dal concetto medico della “Task Force Sports Medicine / Special Game Operation” della DFL della Football League tedesca”.