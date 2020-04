Coronavirus, effetto ritorno in campo per il Bayern Monaco: Tolisso subito k.o.

Il Bayern Monaco è stata tra le prime squadre a tornare sul terreno di gioco per la ripresa degli allenamenti. Nella giornata di ieri, ecco la sessione speciale con le dovuto precauzione per evitare ogni tipo di contatto. I bavaresi si sono attrezzati su più gruppi formati da 5 persone, ma come scrive L’Equipe solo due giocatori hanno potuto far uso del pallone Coman e Corentin Tolisso.

Ed è proprio quest’ultimo che ha dovuto fare i conti con il primo problema fisico dopo lo stop da quarantena. Infatti, il francese si è fermato dopo appena 15 minuti per un dolore alla caviglia. L’ex Lione ha abbandonato la sessione e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Secondo un primo parere medico, per Tolisso non si tratta di nulla di grave ma è evidente come l’aver ripreso le attività dopo diverso tempo abbia di fatto aumentato il rischio di incorrere in problemi fisici.