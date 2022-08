Friburgo-Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Entrambe le formazioni hanno iniziato nel modo giusto la nuova stagione di Bundesliga. il Friburgo ha vinto la prima giornata in trasferta sul campo dell'Augsburg con un netto 4-0. Tre punti importantissimi anche per il Borussia Dortmund che era chiamato ad una sfida più importante contro il Bayer Leverkusen. In questo caso è bastata una rete di Reus per avere la meglio sui rivali e portarsi a casa il primo trionfo stagionale.

Per gli appassionati di calcio tedesco, il match verrà trasmesso in Italia da Sky. Precisamente l'emittente darà modo di vedere la sfida su Sky Sport Football. Per chi volesse vedere il match in streaming, diponibile la visione live pure su Sky Go.