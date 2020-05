Germania, l’annuncio della Merkel: “La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio”

Mentre l’Italia rimane in attesa, in Germania è arrivato il via libera alla ripresa dei campionati. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, ad annunciare ufficialmente la possibiltià di tornare in campo sono arrivate le parole della cancelliera Angela Merkel, che si è soffermata in particolare sul torneo di Bundesliga: “La Bundesliga potrà ripartire dalla seconda metà di maggio. Ovviamente, però, sarà necessario rispettare le adeguate norme igieniche”. Adesso spetterà alla Federazione, dopo essersi consultata con i vari club, individuare la data precisa per la ripresa del torneo.