Gotze, l’affondo di Michael Rumenigge: “Mi chiedo se sia ancora un calciatore…”

Da eroe della Germania campione del mondo a rincalzo nel Borussia Dortmund. Sembra non arrestarsi la parabola discendente di Mario Gotze, destinato a lasciare il club giallonero in estate. Nei confronti del giocatore, sul quale ci sarebbe l’interesse della Roma, è arrivato in queste ore il duro attacco da parte dell’ex attaccante Michael Rumenigge.

AFFONDO – “Ormai non è più un attaccante, ha perso velocità e dovrebbe cambiare il suo tipo di gioco. A volte mi chiedo se sia ancora un calciatore: dovrebbe mettere da parte i social…”.

