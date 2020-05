Lewandowski consiglia Haaland: “Resta in Bundesliga”

Da attaccante ad attaccante: Robert Lewandowski consiglia Erling Haaland. Il bomber polacco del Bayern Monaco, come riporta AS, ha voluto parlare delle potenzialità e del futuro del giovane centravanti norvegese che sta brillando al suo arrivo in Bundesliga e di cui già si parla in ottica mercato di approdo in una big d’Europa come il Real Madrid.

In Germania per migliorare

L’esperto attaccante che in Bundesliga è senza dubbio il miglior marcatore degli ultimi anni, ha subito dato un consiglio ad Haaland: “Non voglio fare pressione su di lui con le mie dichiarazioni”, ha esordito il polacco. “Ma se lavora sodo, può migliorare e raggiungere un livello molto alto. Ha un grande potenziale e gli rimane ancora un po’ di tempo per crescere. Se parte da questi presupposti, penso che forse sarebbe meglio per lui rimanere in Bundesliga per un altro po’ prima di fare il passo successivo”. E i numeri di Haaland parlando da sé con 29 partite giocate in stagione contando tutte le competizioni e ben 39 gol segnati e 8 assist ai compagni.

Il 9 più forte secondo Lewandowski

Interrogato, poi, su chi è per lui il miglior numero 9 del mondo, Lewandowski ha risposto: “Chi il miglior 9? Beh, senza dubbio è una domanda molto difficile alla quale rispondere. Se proprio devo fare dei nomi direi Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Aguero e Kylian Mbappe”. E a proposito di attaccanti, in passato sul polacco erano circolate alcune voci che lo volevano cercato da Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid. Sul possibile approdo in Liga, Lewandowski aveva però detto: “Giocare in Spagna o in qualsiasi altro Paese, in un altro top club, per me non è la cosa più importante. Al Bayern ho raggiunto il mio massimo livello e voglio ancora continuare a fare bene”.

