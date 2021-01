Lipsia, niente sorpasso sul Bayern: il Dortmund vince 3-1 e torna in lotta

Dal Borussia… al Borussia. Ieri il Monchenbladbach aveva sorpreso la Bundesliga con una clamorosa rimonta ai danni del Bayern Monaco. I bavaresi erano andati in vantaggio per 2-0, prima di essere ripresi e superati dagli avversari per 3-2. Un k.o. inaspettato che ha spalancato le porte al sorpasso in testa alla classifica da parte del Lipsia. La formazione di Red Bull aveva solamente due punti di distacco e vincendo il big match contro il Borussia Dortmund avrebbe messo la freccia.

SORPRESA

E invece non si è materializzato nulla di tutto ciò. Infatti a festeggiare ci ha pensato l’altro Borussia, il Dortmund. I gialloneri hanno espugnato il campo del Lipsia con un netto 3-1. A sbloccare l’incontro è stato Jadon Sancho al 55′, servito da un tacco smarcante di Reus. Poi si è scatenato il solito Erling Haaland con una doppietta tra il 71′ e l’84’, prima con un colpo di testa perfetto e poi dribblando il portiere avversario. A poco è servita la rete di Sorloth a tempo scaduto. Niente sorpasso in vetta, mentre torna in corsa proprio il Dortmund, ora a cinque punti dalla vetta.