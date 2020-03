Muller, ma che combini? Il Bayern Monaco vince ma lui batte il calcio d’angolo più brutto della storia…

Dieci secondi, forse qualcosa in più, per poi calciare la palla sul fondo. Thomas Muller si ricorderà a lungo la gara del suo Bayern Monaco contro lo Schalke 04, non tanto per la vittoria ottenuta, quanto per la sua brutta figura al momento di calciare un corner.

Sul punteggio di 1-0 per i suoi, l’attaccante tedesco ha aspettato 10 secondi per darsi il cambio alla battuta con Kimmich, autore del gol vittoria, ma alla fine ha deciso di battere lui. Il risultato? Un passaggio sbilenco che è terminato direttamente sul fondo. Il web non ha perdonato Muller che è subito diventato virale con la sua battuta terribile definita la peggiore di sempre mai vista…