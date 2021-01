Robben compie gli anni, Muller fa esultare i tifosi del Bayern: “Auguri a Mr. Wembley”

Il Bayern Monaco ha concluso il 2020 da vero cannibale, vincendo su tutti i fronti. Prima sono arrivati i trofei in Germania e poi la Champions League contro il Paris Saint-Germain. Una sinfonia in crescendo che ricorda da vicino il capolavoro del 2013. Quello fu l’anno della grande rivincita dopo le amarezze della stagione precedente, quando i bavaresi dilapidarono un vantaggio imponente in Bundesliga a favore del Borussia Dortmund, prima di farsi asfaltare in Coppa di Germania sempre dai gialloneri. Quindi il disastro nella finale di Champions giocata in casa contro il Chelsea.

RIVINCITA

Nel 2013 ecco la rivalsa: in Germania doppietta campionato-coppa in maniera abbastanza agevole. Poi l’ultimo atto nella manifestazione europea più importante, prendendosi la rivincita contro il Borussia di Klopp. A siglare la rete decisiva fu Arjen Robben che oggi compie 38 anni. A fare gli auguri all’esterno olandese ci ha pensato un ex compagno di successi: Thomas Muller. I due facevano parte del Bayern del Triplete. Il tedesco ha postato via Twitter il suo pensiero: “Buon compleanno Arjen! Ti auguro il meglio, Mr. Wembley”. Un soprannome che farà felici i tifosi bavaresi.