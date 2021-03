Rose affronta il Borussia Dortmund: “Ora non ci penso, non volevo creare confusione”

Domani mister Marco Rose, allenatore del Borussia Moenchengladbach affronterà quello che sarà il suo futuro, ovvero il Borussia Dortmund. I due Borussia si sfideranno nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa della Germania, il tecnico Marco Rose vedrà inevitabilmente i riflettori puntati su di lui, ma nella conferenza di vigilia ha voluto precisare: “Non era mia intenzione provocare confusione in alcun modo. Al momento sono totalmente concentrato sulla mia squadra – ha affermato mister Marco Rose nella consueta conferenza di vigilia – . Parlo molto con i ragazzi, lavoro tanto con loro. Leggo molto poco, questo mi fa sicuramente bene. Sento la stessa pressione che sento sempre perché domani giochiamo una partita importante e abbiamo una grande occasione per proseguire il nostro cammino in coppa”.