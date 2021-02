Svolta Dortmund: prenotato Rose per la panchina dell’anno prossimo

La stagione calcistica è ancora lontana dalla sua conclusione, ma c’è chi sta già lavorando per il futuro. E’ il caso del Borussia Dortmund. I gialloneri stanno attraversando un’annata a dir poco disastrosa. Prima l’avvio deludente in Bundesliga che è costato il posto a Lucien Favre; poi la serie negativa di risultati, che ha caratterizzato l’ultimo periodo ed estromesso la squadra dalla lotta per il titolo. E tutto ciò nonostante la presenza di un bomber come Erling Haaland. Di fronte a simili risultati, la società si è organizzata per provare a ripartire.

INNESTO

Il primo tassello per il nuovo ciclo è Marco Rose. Si tratta del tecnico che ultimamente ha riportato su altissimi livelli l’altro Borussia, il Monchengladbach. Curiosamente l’addio è arrivato proprio attraverso un comunicato del club bianconero, che ha spiegato come l’allenatore sia destinato a salutare i suoi attuali tifosi al termine della stagione. La sua prossima destinazione sarà a tinte giallonere.