Rummenigge: “No di Werner? Mai vista una cosa così”

Karl-Heinze Rummenigge risponde a tono alla provocazione ricevuta da parte di Timo Werner. L’attaccante del Lipsia, pallino di mercato di molte big d’Europa, nelle scorse settimane aveva palesato il proprio interesse per alcune squadre, ma non per il Bayern Monaco. Ecco perché il Ceo dei bavaresi ha voluto rispondere a tono al centravanti parlando ai microfoni della Bild.

Il no di Werner: le parole di Rummenigge

“Se mai si dovesse davvero arrivare a pensare ad un mio trasferimento preferirei andare all’estero piuttosto che al Bayern Monaco”, aveva detto Werner. “Mi piacerebbe più una nuova sfida in un altro campionato, piuttosto che una nuova esperienza in Bundesliga”. Un no, educato, ma pur sempre un rifiuto del clbu più importante della Germania. Ecco perché Rummenigge ha tenuto a dare una forte risposta al giovane tedesco: “Le parole di Werner? In realtà non mi stupisco più di nulla, ma devo dire non ho mai visto una giocatore fare una dichiarazione simile in risposta a delle voci di mercato”.

Ripresa Bundesliga

Come noto, la Bundesliga ripartirà questo sabato, il 16 maggio. Per Rummenigge la scelta giusta che porterà anche i suoi frutti a livello economico: “Come ha detto il Primo Ministro, Markus Soder, un fine settimana con il calcio è più sopportabile di uno senza. La Bundesliga sarà l’unico campionato ad essere trasmesso in tv, immagino che ci guarderanno miliardi di persone”. Non resta che attendere il weekend dunque e sperare che il ritorno in campo del calcio non provochi il peggioramento della situazione legata al contagio di coronavirus in Germania e in tutta l’Europa.