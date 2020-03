Striscioni contro Hopp, Union Berlino-Wolfsburg interrotta per alcuni minuti

E’ ancora caos in Bundesliga. La partita tra Union Berlino e Wolfsburg, valevole per la 24esima giornata di campionato, è stata interrotta per alcuni minuti al 43′ del primo tempo a causa di alcuni striscioni e cori dei tifosi locali contro il presidente dell’Hoffenheim Dietmar Hopp. Un episodio che segue quanto già accaduto nella giornata di ieri durante le gare tra Hoffenheim e Bayer Monaco e Borussia Dortmund e Friburgo, con i supporter bavaresi e gialloneri che avevano esposto alcuni stendard contro Hopp, causando anche in quel caso l’interruzione del gioco dei rispettivi match per alcuni minuti.

STRISCIONI CONTRO HOPP, RUMMENIGGE HA PAURA: “GIRERO’ CON LE GUARDIE DEL CORPO”